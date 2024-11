Zuckerberg incontra Trump a Mar-a-Lago: un dialogo sull’innovazione americana

(Adnkronos) – Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha partecipato a una cena a Mar-a-Lago con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. L’incontro, tenutosi mercoledì, rappresenta un momento significativo per il futuro dell’innovazione americana, come sottolineato da Andy Stone, portavoce di Meta: “È un momento cruciale per il futuro dell’innovazione americana. Mark è stato grato per l’invito e per l’opportunità di confrontarsi con il Presidente Trump e i membri del suo team sulla nuova Amministrazione”, ha dichiarato Stone in un comunicato riportato dal sito USA The Verge. Sebbene i dettagli della discussione tra Zuckerberg e Trump non siano stati resi pubblici, l’incontro potrebbe segnare un cambiamento nelle relazioni tra i due. In passato, Trump ha espresso critiche severe nei confronti del fondatore di Meta, arrivando a dichiarare che Zuckerberg dovrebbe essere incarcerato per il ruolo di Facebook nelle elezioni presidenziali del 2020 e per i contributi personali legati alle iniziative di voto per corrispondenza. Negli ultimi mesi, Zuckerberg ha cercato di mantenere una certa distanza dalle vicende politiche, adottando un approccio più neutrale rispetto al passato. Tuttavia, ha manifestato apprezzamento per alcuni eventi legati alla figura di Trump, definendo la sua sopravvivenza a un tentativo di attentato come “uno degli eventi più straordinari che abbia mai visto”. In seguito alla vittoria di Trump nelle elezioni del 2024, Zuckerberg è stato tra i primi leader tecnologici a congratularsi pubblicamente. In un post sulla piattaforma Threads, ha affermato: “Non vedo l’ora di collaborare con lei e con la sua Amministrazione”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)