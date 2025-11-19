11.6 C
Acampora (Unioncamere): “Filiera Space & Blue da 270 mila addetti e potenzialità straordinarie”

(Adnkronos) – “Lo scorso anno, durante la seconda edizione di Space&Blue, ci siamo impegnati a creare un osservatorio integrato Spazio-Mare. Oggi, come sistema camerale, insieme al contributo scientifico dell’Istituto Tagliacarne, abbiamo presentato un’anteprima del primo rapporto, che vedrà la luce nel 2026. Già da questa anticipazione emergono con chiarezza le enormi potenzialità dei due comparti dello spazio e del mare”. Ad affermarlo è Giovanni Acampora, presidente di Si.Camera e Assonautica Italiana – Unioncamere, a margine del Forum. al 3° Forum Space&Blue al Mimit: 

“Parliamo di un segmento produttivo che comprende la fabbricazione di navi e imbarcazioni e quella di aeromobili e veicoli spaziali: insieme generano 270 mila addetti, di cui il 15,3% nell’aerospazio e l’84,7% nella cantieristica, per un valore aggiunto di circa 7 miliardi di euro, pari al 2,5% del manifatturiero considerato. Sono dati che dimostrano un potenziale straordinario. L’interconnessione spazio–mare è una risorsa reale e un driver strategico sul quale Governo, stakeholder, associazioni, sistema camerale e mondo accademico devono continuare a investire senza esitazioni”, ha aggiunto Acampora. 

economia

