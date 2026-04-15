Bungaro, la magia di ‘Me lo ricorderai’ in versione acustica Video News 15 Aprile 2026 11:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prometeo tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News IT: Capozzi (WIIT), ‘tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue’ Video News IT: Quaglia (PagoPA), ‘tecnologia e dati sono strumenti per migliorare lavoro e servizi’ Video News Imprese: l’Ai accelera la trasformazione della relazione tra persone e tecnologia Video News Aeroporti, Alessandro Benetton: “Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere” Video News Vinitaly 2026, Campania in primo piano con le sue eccellenze Video News Fumo: presentato a Roma lo studio Logista-Ipsos sul fenomeno dell’illegalità Video News Vinitaly, Bonavitacola: “Vino campano è già trainante, l’America’s Cup aiuta a rafforzare Video News Salute: Merzagora (Onda), ‘psoriasi colpisce il 3% italiani ma è ancora sottovalutata’ Video News Vinitaly, Maraio: “Turismo enogastronomico leva strategica, investiamo su filiere e identità dei Video News Salute, Corazza (Apiafco) ‘psoriasi non è contagiosa ma ancora difficile da accettare” Video News L’Ungheria di Magyar: Ue, Ucraina e la de-orbanizzazione Carica altri Firenze poche nuvole enter location 19.5 ° C 19.8 ° 17.7 ° 66 % 6.3kmh 20 % Mer 19 ° Gio 24 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Omicidio Bongiorni, cordoglio in consiglio regionale. Giani sarà ai funerali del 47enne Salute e Benessere Cossolo (Federfarma): “Dove ci sono le farmacie dei servizi calano le liste d’attesa” Salute e Benessere Tumore al seno, eletto nuovo direttivo Europa donna: Rosanna D’Antona confermata presidente Demografica Invecchiamento attivo e sostenibilità: la ricetta delle istituzioni Salute e Benessere Salute: malattie oculari. Benedetta Piergentili (Santen Italy) Dalla miopia alle patologie croniche, tra qualità della vita e impegno nella ricerca SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prometeo tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News IT: Capozzi (WIIT), ‘tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue’ Video News IT: Quaglia (PagoPA), ‘tecnologia e dati sono strumenti per migliorare lavoro e servizi’ Video news Video News Prometeo tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News IT: Capozzi (WIIT), ‘tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue’ Video News IT: Quaglia (PagoPA), ‘tecnologia e dati sono strumenti per migliorare lavoro e servizi’