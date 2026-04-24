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Acquaworld assume oltre 100 persone per l’estate, aperte le selezioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Acquaworld, l’unico parco acquatico aperto tutto l’anno in Italia con piscine indoor e outdoor in provincia di Monza-Brianza, ha avviato una nuova campagna di recruiting con oltre 100 posizioni aperte in vista della stagione estiva. Le selezioni riguardano profili operativi, tecnici e addetti ai servizi, con opportunità rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone alla prima occupazione. 

Il piano di inserimenti interessa diverse aree del parco acquatico e benessere e punta a rafforzare gli organici nei mesi di maggiore affluenza. Le posizioni aperte sono: 40 assistenti bagnanti, richiesta maggiore età, brevetto in corso di validità e disponibilità al lavoro su turni, nei weekend e durante l’estate; 40 assistenti scivoli, richiesta maggiore età, predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità al lavoro su turni, weekend compresi; 5 manutentori generici, richiesta esperienza minima di due anni in manutenzione ordinaria e straordinaria, competenze in pittura, piccola falegnameria e interventi idraulici di base; 50 addetti alla ristorazione, richiesta esperienza nel settore e possesso di Attestato di Formazione Alimentaristi o titolo equivalente. 

Le opportunità prevedono prevalentemente contratti stagionali, con possibilità di formazione iniziale e inserimento in team già strutturati. Per alcune figure tecniche è previsto il contratto full time a tempo determinato con prospettive di continuità. Tra i requisiti trasversali richiesti: flessibilità oraria, disponibilità nei festivi, attitudine al lavoro di squadra e orientamento al cliente. Le candidature possono essere inviate online attraverso la sezione ‘Lavora con noi’ del sito ufficiale di Acquaworld https://acquaworld.it/it/lavora-con-noi. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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