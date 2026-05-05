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Al Bano, la figlia Jasmine: “Non l’ho mai visto così, ho percepito tutto il suo dolore”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“Ho percepito tutto il suo dolore”. Così Jasmine Carrisi ospite oggi, martedì 5 maggio, a La volta buona ha commentato le dichiarazioni rilasciate da papà
Al Bano a Domenica In
.  

La figlia, nata dall’amore tra il cantautore e Loredana Lecciso, ha ripercorso le parole di Al Bano che, la scorsa domenica da Mara Venier, ha detto: “Non ammazzarmi Romina, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato”. Parole che fanno riferimento a quelle di Romina Power che, ospite a Belve, ha accusato l’ex marito di aver abbandonato presto le ricerche della loro figlia Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans nel 1994, quando aveva 23 anni: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, ha detto la cantante americana a Francesca Fagnani. 

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Al Bano non ha nascosto le sue fragilità e ha cercato solo di difendersi dalle accuse. La figlia Jasmine oggi a Caterina Balivo ha detto: “Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile, ha fatto bene a difenderci. C’è sempre stata una narrazione poco chiara”.  

La giovane ha raccontato di aver sentito papà Al Bano subito dopo l’intervista: “Papà sta bene, l’ho sentito subito sereno dopo l’intervista. È stato liberatorio per lui. È una persona di cuore, difficile non trovare un pilastro in lui. Se lei non l’ha trovato è perchè anche lui stava attraversando lo stesso dolore”, ha detto.  

Jasmine inoltre ha amesso di non aver mai visto il padre così prima d’ora: “Non l’ho mai visto così nemmeno al di fuori degli schermi, è un uomo molto orgoglioso. Mi sono davvero emozionata, ho percepito tutto il dolore”.  

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