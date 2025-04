Al via Rome Startup Week 2025, al Gazometro 5.000 persone, 30 panel e 60 speaker

(Adnkronos) – E’ tutto pronto al Gazometro di Roma per la prossima edizione della Rome Startup Week 2025, il Festival dove Innovazione e Tecnologia ispirano i futuri leader del nostro Paese e incontrano il mercato dei capitali. Durante l’evento, si alterneranno oltre 30 panel e talk con più di 60 speaker, italiani e internazionali che discuteranno di 4 temi strategici: human centric, per gli imprenditori e la loro crescita professionale, salute e benessere; Sustainable impact, startup e tecnologie per un futuro sostenibile; from talent to founder, per dare competenze a chi vuole lanciare, ad ogni età, una startup; hypergrowth, per imprenditori che vogliono crescere e venture capital. RSW25 sarà aperta il 6 maggio dal primo Policy hackaton nazionale, organizzato in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel quale un centinaio di imprenditori, innovatori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico elaboreranno alcune proposte di legge per evitare la fuga dei giovani talenti italiani all’estero. I risultati dei lavori verranno presentati il 7 e 8 maggio durante l’evento al Gazometro di Roma. Jack Dunn, Vinted, azienda specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori usati, svelerà come la startup lituana orientata alla sostenibilità e alla circolarità è diventata una società da 5 miliardi di euro. E poi: Clara Vella, fondatrice a Roma, insieme ad altre 4 studentesse universitarie, del progetto Sei Complice contro il Revenge Porn, nato per innescare un cambiamento culturale nella società e, soprattutto, nei giovani; Andrea Sasso, manager e imprenditrice con una lunga esperienza internazionale, co-fondatrice di TalentLab Torino, piattaforma per il networking e l’empowerment femminile; Daniele Cassioli, campione mondiale paralimpico di sci nautico e divulgatore, racconterà, invece, come sport e tecnologia possono diventare strumenti potenti per superare i limiti; Virginia Gambardella, fondatrice di Anapana, il primo mindfulness studio online in Italia, con una community di oltre 500.000 persone, focalizzato sul benessere mentale e fisico. E ancora: Flavio Albano, co-fondatore de La Tornanza, Movimento culturale che favorisce il rientro dei talenti italiani nei loro paesi d’origine dopo gli studi e l’esperienza lavorativa all’estero; Serena Mignucci, ceo e co-fondatrice di Bufaga, startup innovativa nel settore cleantech che sviluppa tecnologie per rimuovere l’inquinamento atmosferico durante la guida; Nicola Mei, ex giocatore professionista di scacchi, ceo di Hi!Founders, la community dell’ecosistema startup italiano, un social network dedicato proprio alle nuove iniziative imprenditoriali del nostro Paese. In contemporanea, sempre negli spazi del Gazometro, RSW25 ospiterà la quinta edizione del Blue Planet Economy Expoforum, la manifestazione organizzata in partnership con Fiera Roma che accende i riflettori sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile in chiave ‘blu’. Due giorni dedicati alla blue economy, all’innovazione e alle pratiche sostenibili con un focus sulle sfide più urgenti dei nostri tempi: energia, mobilità, ambiente e formazione. L’Expoforum approfondirà temi cruciali come la protezione degli oceani, il green shipping, le biotecnologie marine, le energie rinnovabili, oltre a nuove aree di grande attualità come la logistica blu, il turismo sostenibile, le finanze blu e la regolamentazione dell’ecosistema underwater. All’interno del Gazometro, oltre agli incontri nella business lounge, saranno disponibili per i visitatori alcune aree bar e ristoro gestite dall’Associazione Abili Oltre (www.abilioltre.org). Attraverso l’iniziativa ‘Mangiare bene per fare del bene’ un team integrato di persone abili, con disabilità e fragilità sociale servirà prodotti tipici della tradizione gastronomica italiana. Tutto il ricavato verrà destinato dall’Associazione Abili Oltre alla creazione di startup di natura culturale ed economica per persone con disabilità e ad alto disagio sociale. Durante l’evento, per tutti gli ospiti e i partecipanti alla RSW25, DJ set con RDS. L’evento RSW25 è organizzato dall’Associazione Roma Startup, in collaborazione con Mimit; Maeci ed Italian Trade Agency; Regione Lazio e Camera di commercio di Roma; Future4 Comunicazione; Orange Media Group e The Growth Kitchen. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)