venerdì 30 Gennaio 2026
Alba Parietti, il figlio Francesco Oppini: "Io bullizzato per 'colpa' di mia madre"

(Adnkronos) – “Sono stato bullizzato a scuola per ‘colpa’ della bellezza di mia madre”. Francesco Oppini, ospite oggi venerdì 30 gennaio a La volta buona, ha parlato dell’infanzia e dell’adolescenza segnate dalle difficoltà legate all’essere “semplicemente il figlio di Alba Parietti”. 

Oppini ha ricordato nel salotto di Caterina Balivo gli anni della scuola, soprattutto a partire dalle medie e poi al liceo, nello stesso periodo in cui la madre ha raggiunto il grande successo televisivo negli anni Novanta. “Non posso ripetere cosa mi dicevano a scuola, venivo insultato continuamente”, ha spiegato.  

Oppini ha raccontato di sentirsi spesso fuori posto: “Io ero un ragazzo di campagna, stavo nel mio paesello con i miei amici, evitavo sigarette e drink. Ero felice così”. A scuola, però, il confronto era continuo e difficile: “Lei era bellissima, io ero un ragazzotto magro ed esile. Mi dicevano di continuo ‘Tua madre è una f**a e tu sei un cesso'”.  

Il figlio di Alba Parietti ha ricordato anche il clima che si creava all’ingresso della scuola: “Ogni volta che entrava succedeva il caos, i ragazzi portavano i giornali con mia madre in copertina”. Un trauma che è riuscito a superare grazie al supporto di uno psicologo: “L’ho colpevolizzata tanto, oggi invece la comprendo”. 

