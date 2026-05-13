Alcaraz e il rapporto con Sinner: “Non siamo amici, ma non c’è bisogno di odiarsi”

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Carlos Alcaraz e Jannik Sinner non sono amici. A dirlo oggi è stato proprio il tennista spagnolo, che ha parlato dell’azzurro in un’intervista a Vanity Fair: “Quando si compete a questi livelli, è difficile avere un rapporto di amicizia. i può fare, ovviamente, e io sarei favorevole all’idea”.

Per ora però il loro rapporto è di rivalità: “Le grandi rivalità si costruiscono nel tempo, non siamo ancora al livello di chi ha fatto la storia del tennis. Abbiamo tutti e due tanti anni ancora davanti, quindi se tutto andrà per il meglio ci affronteremo ancora in molte finali e ci divideremo le vittorie”.

“Noi vogliamo dimostrare al mondo che possiamo dare il nostro massimo in campo, cercando di infliggere più danni possibili all’avversario e batterci a vicenda, per poi essere però semplicemente due ragazzi che vanno tanto d’accordo anche fuori dal campo”, ha continuato Alcaraz, “noi ci aiutiamo a vincenda a dare il meglio, lottiamo per lo stesso obiettivo ma non c’è bisogno di odiarsi soltanto perché vogliamo la stessa cosa”.

Alcaraz ha anche ammesso di subire un po’ le pressioni e la vita frenetica del tennista: “Sono consapevole che sto vivendo una vita da sogno. Dopotutto è la vita che ho sempre sognato”, ha rivelato lo spagnolo, numero due del mondo, “a volte però vorrei avere più momenti per me, fare le cose che fanno i ragazzi di 22 anni”.

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