Alice Finot, record europeo 3000 siepi e poi fa la proposta di matrimonio – Video

(Adnkronos) – Giornata indimenticabile per Alice Finot che porta a casa un record europeo e un promesso sposo, dopo la finale dei 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante sia arrivata quarta, l’atleta francese ha fatto un tempo straordinario: 8’58”67. Mai nessuna atleta europea c’era riuscita prima e mai nessuna francese era scesa sotto i 9 minuti. Un risultato che Finot ha voluto festeggiare con un gesto romantico. Corsa verso il pubblico, si è inginocchiata davanti al fidanzato e po gli ha regalato la spilla con scritto “L’amore è a Parigi” con cui aveva gareggiato. Una proposta di matrimonio che aveva programmato in anticipo: lei e il compagno fanno coppia da 9 anni e così Finot aveva deciso che se avesse corso sotto i 9 minuti, risultato mai ottenuto in carriera, avrebbe festeggiato così questo numero fortunato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)