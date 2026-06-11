Amazon, stop accesso gratuito alla versione di Alexa potenziata dall’Ai: manca ancora la data

(Adnkronos) – Uno dei cambiamenti più recenti nell’universo di Alexa, l’assistente vocale targato Amazon, ha creato un po’ di confusione sul fatto che il servizio potesse diventare a pagamento da questa estate. In realtà, è tutto contenuto nel comunicato che ha lanciato l’iniziativa Alexa+: il 15 aprile in Italia è sbarcata la versione dell’assistente potenziata dall’Ai che Amazon dice essere in grado di assolvere molte più funzioni. L’unica cosa che ancora non si sa è la data in cui finirà l’accesso gratuito offerto dal colosso Usa ai clienti italiani.

Attualmente per gli utenti del nostro Paese è possibile usare questa nuova versione in ‘early access’ gratuitamente, ma prima o poi questa fase finirà: la stima più probabile è che il termine sia proprio luglio, ma sul tema l’azienda non ha ancora fatto sapere nulla. In ogni caso, anche dopo la fine dell’early access l’Alexa potenziata sarà un servizio incluso per chi ha già un abbonamento Prime. A pagare saranno i clienti che eventualmente volessero usare Alexa Plus e nessun altro dei servizi Prime: il costo sarebbe in questo caso di 23 euro al mese, più di un abbonamento Prime.

Ma i clienti potranno anche non usare la nuova versione e rimanere con quella vecchia: l’assistente tradizionale, non potenziato, rimane in funzione. “Durante il periodo di accesso anticipato Alexa+ sarà gratuita per tutti. Successivamente, sarà disponibile a 22,99 al mese, ma continuerà ad essere disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Amazon Prime, aggiungendosi ai numerosi benefici già inclusi”, si legge nella nota con cui Amazon ha lanciato il prodotto ad aprile.

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