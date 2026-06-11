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Juventus, rivoluzione in società: via Comolli, arriva Carnevali

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Rivoluzione in casa Juventus. Oggi, giovedì 11 giugno, il club bianconero ha deciso di portare avanti un nuovo stravolgimento societario, dicendo addio, dopo un solo anno, all’amministratore delegato Damien Comolli. Secondo quanto riportato da SkySport, la decisione è arrivata in giornata dopo diverse valutazioni, portate avanti da John Elkann in prima persona. 

A ‘condannare’ Comolli non soltanto i risultati deludenti dell’ultima stagione sportiva, con la qualificazione fallita alla prossima Champions League, ma anche operazioni di mercato giudicate non all’altezza rispetto alle risorse investite. A sfavorire il dirigente francese inoltre anche il pessimo rapporto instaurato con Luciano Spalletti, che gode invece della piena fiducia della società. 

La Juventus, in ogni caso, ha giò pronta il sostituto di Comolli. Al suo posto arriva dal Sassuolo Giovanni Carnevali, che diventerà quindi il nuovo amministratore delegato bianconero. 

 

sport

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