America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2

Ineos vince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all’America’s Cup e accorcia le distanze nella sfida con New Zealand, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. La regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand scende dal foil, probabilmente per un problema alla randa, Britannia parte regolarmente e prende un margine di vantaggio enorme, alla prima boa è di oltre 2 minuti. Alla fine Ineos arriverà al traguardo con 1’18” di vantaggio. Gli inglesi bruciano i rivali in partenza e restano avanti per tutta la regata con un margine di vantaggio minimo che riescono a conservare fino al traguardo, dove si presentano con 7″ di vantaggio. Domani giornata di riposo, si torna in acqua venerdì con la settima e l’ottava regata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)