Amici, il talent più longevo si conferma imbattibile nel prime time

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Con la vittoria di Lorenzo nella finalissima di ieri, cala il sipario sulla venticinquesima edizione di ‘Amici’, ma i numeri parlano chiaro: il talent show di Maria De Filippi non solo si conferma il più longevo della televisione italiana, ma dimostra ancora una volta la sua forza schiacciante nel prime time, dominando la serata finale e consolidando una stagione di leadership indiscussa. L’atto conclusivo del programma ha segnato il miglior risultato stagionale: la finale ha raccolto davanti allo schermo 3.483.000 spettatori totali, pari al 25.9% di share. Durante la serata, la curva degli ascolti ha raggiunto picchi di 4.558.000 spettatori e del 39.1% di share. Ancora più significativo è il dato sul target commerciale 15-34enni, dove lo spettacolo ha registrato una quota del 37.81%, a riprova della sua capacità di catturare un pubblico giovane, sempre più difficile da intercettare sulla tv generalista.

Il successo della finale non è un caso isolato. L’intera fase del serale ha mantenuto una media di 3.135.000 telespettatori con il 23,2% di share, confermando la sua leadership in ogni singola puntata fin dal debutto, che aveva già conquistato 3.295.000 spettatori (23,8%). Sebbene lontani dai record storici dell’edizione 2008, quella che lanciò Marco Carta, che in un’altra epoca televisiva superò i 7 milioni di spettatori per la finale, i numeri attuali acquistano un peso specifico notevole se contestualizzati nell’attuale panorama televisivo. In un’era segnata dalla frammentazione dell’offerta e dalla concorrenza delle piattaforme streaming, che ha portato a una contrazione generale della platea, la tenuta di ‘Amici’ rappresenta un caso quasi unico nel palinsesto italiano .

La forza del format è emersa chiaramente anche nella storica sfida del sabato sera. Quest’anno, il talent di Canale 5 si è scontrato con ‘Canzonissima’, il nuovo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nonostante la novità della proposta concorrente, Maria De Filippi si è confermata leader incontrastata del prime time. Un dominio che prosegue da anni: già nella scorsa stagione, la potenza di ‘Amici’ si era dimostrata tale da contribuire alla chiusura anticipata del programma concorrente ‘Ne vedremo delle belle’, condotto da Carlo Conti. Mentre si celebrano i vincitori – Lorenzo per il canto e Alessio per il ballo – e si guarda al futuro discografico dei ragazzi con l’uscita dei loro primi Ep, il bilancio televisivo è netto: ‘Amici 25’ è un format solido in grado di creare un evento televisivo capace di unire un pubblico vasto e trasversale.

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