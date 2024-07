Ancora un morto sul lavoro, a Cagliari, 42enne travolto e ucciso da mezzo in manovra

(Adnkronos) – Tragedia in un impianto di smaltimento dei rifiuti nella zona industriale di Macchiareddu, a Cagliari. La vittima è un 42enne di Iglesias, investito da un mezzo impegnato in manovra a spostare i rifiuti. Era a piedi ed è stato travolto. L’investitore è stato il primo a soccorrerlo, ma per il 42enne non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)