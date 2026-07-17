Antonelli e Sinner, chi è più famoso in Italia? Kimi: “Leclerc…”

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Jannik Sinner o Andrea Kimi Antonelli? L’Italia dello sport si sta dividendo tra il tennista azzurro, reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha battuto Alexander Zverev in finale, e il pilota della Mercedes, leader del Mondiale di Formula 1 e atteso dal Gran Premio del Belgio.

Nella conferenza stampa di presentazione del Gp, ad Antonelli è stato chiesto proprio chi sia, in Italia, lo sportivo più famoso tra lui e Sinner, ma il giovane pilota si è lasciato andare a una risposta ‘a sorpresa’: “In questo momento è Charles”, ha risposto Antonelli indicando con un sorriso Leclerc seduto accanto a lui, “ora è lui l’uomo più famoso d’Italia”.

Il pilota della Ferrari è tornato alla vittoria trionfando nell’ultimo Gp di Gran Bretagna, mentre Antonelli è stato costretto al ritiro sul circuito di Silverstone. Al secondo posto si è piazzata l’altra Mercedes di George Russell, primo inseguitore dell’italiano nel Mondiale, seguita dalla Rossa di Lewis Hamilton.

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