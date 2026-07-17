38.7 C
Firenze
venerdì 17 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tim Summer Hits, stasera su Rai 1: gli artisti sul palco di Piazza del Popolo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 17 luglio, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il primo appuntamento di ‘TIM Summer Hits’. Dallo scenario di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu guidano una serata che celebra i protagonisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. 

Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai 1 rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio: a chiudere il ciclo lo speciale ‘Il meglio di TIM Summer Hits’ in onda venerdì 7 agosto.  

Nel corso della prima puntata si alterneranno sul palco Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma e Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
38.7 ° C
40.1 °
36.8 °
37 %
1.8kmh
0 %
Ven
37 °
Sab
33 °
Dom
37 °
Lun
38 °
Mar
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2000)ultimora (1243)Video Adnkronos (399)Tecnologia (77)sport (77)salute (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati