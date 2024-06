Anziani, Scannapieco (Cdp): “Con Spazio Blu prima volta in Italia modello di senior housing da replicare”

(Adnkronos) – “È un modello che esiste anche in altri paesi ma questa è la prima volta che lo facciamo in Italia. Sono veramente contento di farlo, è una delle cose che ci eravamo prefisse nel piano industriale”. Lo dichiara Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, a margine della presentazione del progetto “Spazio Blu” per il senior housing, presso la sede di Cdp a Roma. “È un’iniziativa che sviluppiamo con dei partner con cui siamo molto contenti di aver lavorato. È una prima in Italia che vogliamo poi replicare in futuro”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)