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Argentina, Messi litiga con l’arbitro: “Non mancarmi di rispetto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Lionel Messi litiga con l’arbitro durante Argentina-Svizzera. Oggi, domenica 12 luglio, l’Albiceleste ha sfidato la Nazionale elvetica nei quarti di finale dei Mondiali 2026, in una partita estremamente fisica e nervosa, piena di episodi arbitrali. Durante il corso del primo tempo il capitano dell’Argentina ha avuto un’accesa discussione con il direttore di gara, il portoghese Pinheiro. 

Intorno alla metà del primo tempo, all’ennesima entrata dura ai suoi danni dei calciatori svizzeri, Messi si alza e va a colloquio con l’arbitro, che però non usa un tono che piace al fuoriclasse dell’Inter Miami. “Parlami correttamente, non mancarmi di rispetto”, ha detto Messi al direttore di gara, secondo quanto ricostruito da Espn, “io ti sto parlando con rispetto”. 

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