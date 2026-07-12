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Inghilterra vince, ma Tuchel si arrabbia: “Dobbiamo giocare meglio”. E Bellingham non apprezza

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Thomas Tuchel si infuria dopo la vittoria contro la Norvegia. L’Inghilterra ha battuto la Nazionale scandinava nei quarti di finale dei Mondiali 2026, raggiungendo così la semifinale del torneo, ma nonostante il successo il ct tedesco non è soddisfatto della prestazione della sua squadra. 

Durante un’intervista post partita, Tuchel si è infuriato con un giornalista: “Come puoi chiedere della mentalità? Non si tratta di mentalità, si tratta della qualità del nostro gioco”, ha detto l’ex tecnico del Chelsea, “ci siamo complicati la vita da soli”.  

“Il risultato è fantastico e l’ultimo gol è stato incredibile ma non sono contento della prestazione. Abbiamo giocato in modo sciatto, abbiamo fatto molti errori, oggi eravamo lenti”, ha spiegato Tuchel, “siamo stati fortunati. Dobbiamo giocare meglio”. 

Le parole di Tuchel non sono piaciute a Bellingham, che ha mostrato il suo dispiacere nelle interviste post partite: “Sì, ok…”, ha detto il centrocampista del Real Madrid, palesemente stizzito, “queste sono tutte partite toste, ringrazio e apprezzo il lavoro di tutti i giocatori in campo, che stanno mettendo grandi sforzi qui fuori”. 

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