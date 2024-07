Ascolti tv, Portogallo-Francia domina la prima serata

(Adnkronos) – Gli Europei di calcio su Rai 1 dominano la prima serata di ieri. La partita tra Portogallo e Francia, che ha visto la Francia qualificarsi per le semifinali per 5-3, è stata vista da 5.559.000 di spettatori pari al 34.4% di share, registrando un picco di ascolti durante i rigori (6.159.000 spettatori, 48.3% share). Su Canale5, il film 'La Rosa della Vendetta' ha conquistato 2.104.000 spettatori con uno share del 12.6% mentre il programma 'Quarto Grado – Le Storie' su Rete4 ha totalizzato 912.000 spettatori e il 6.6% di share. Fuori dal podio troviamo Rai2 con 'I Casi della Giovane Miss Fisher: La serie' con 710.000 spettatori e il 4.2% di share, mentre a scegliere il film su Rai3 'Le cose che non ti ho detto' son stati 671.000 spettatori e il 4% di share. Seguono: Italia1 con '…e alla fine arriva Polly' (632.000 spettatori, 3.8% share); Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' (400.000 spettatori, 2.4% share); La7 con 'Eden – Un Pianeta da Salvare' (395.000 spettatori, 2.6% share) e Tv8 con 'I delitti del BarLume – Un due tre stella!' (293.000 spettatori, 1.8% share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)