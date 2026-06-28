35.5 C
Firenze
domenica 28 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv sabato 27 giugno, calcio su Rai1 domina prime time

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ dominata dal calcio mondiale la gara degli ascolti tv della prima serata di ieri , sabato 27 giugno. Rai1 con ‘Notti Mondiali’ (in oda dalle 21.42 alle 22.44) registra 1 milione 888mila spettatori e il 14,5% di share, seguita dalla partita tra Croazia e Ghana in diretta dal Philadelphia Stadium, alle 23, che è stata seguita da quasi 1 milione 975mila spettatori pari a uno share medio del 24,3% (primo tempo 23,2% salito al 26% nel secondo). Su Canale5 la replica di ‘Ciao Darwin’ (dalle 22.11 all’1.19) totalizza il 15,4% con 1.360.000 spettatori. Terzo posto per Rete4, dove ‘ La Promessa’ ottiene il 7.1% di share e 840.000 telespettatori. 

Nell’Access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 vince con 3.593.000 spettatori e il 26.4% di share, mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi Mundial’ totalizza 3.326.000 spettatori e il 24.5%. Su La7 ‘In Onda’ registra 871.000 spettatori pari al 6.5% di share, mentre ‘4 di Sera Weekend’ su Rete4 conta 696.000 spettatori e il 5.4%. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
35.5 ° C
36.3 °
33.2 °
40 %
2.2kmh
23 %
Dom
39 °
Lun
38 °
Mar
38 °
Mer
37 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2110)ultimora (1268)Video Adnkronos (479)sport (87)salute (77)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati