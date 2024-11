Ascolti tv, trionfa ‘L’Amica geniale’: Rai 1 vince il prime time

(Adnkronos) – ‘L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta’ vince la prima serata di ieri. La seconda puntata della fiction di Rai 1, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ha conquistato 3.419.000 spettatori, pari al 19,7% di share. Canale 5 si posiziona al secondo posto con ‘La Talpa’, che ha intrattenuto 1.572.000 spettatori (10,6% di share). Rai 2 segue con la replica di ‘Boss in incognito’, vista da 1.126.000 spettatori (6,8% di share). A seguire, ‘La Torre di Babele’ di Corrado Augias su La7 ha registrato 1.050.000 spettatori (5,5% di share), mentre ‘GialappaShow’ su TV8 ha raggiunto 988.000 spettatori (5,8% di share). Seguono: Italia 1 con ‘Scontro tra Titani’ (965.000 spettatori, 5,6% share); Rai 3 con ‘Lo Stato delle Cose’ (785.000 spettatori, 4,9% share); Rete 4 con ‘Quarta Repubblica’ (674.000 spettatori, 4,8% share) e Nove con ‘Little Big Italy’ (394.000 spettatori, 2,2% share). Nell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 si conferma leader con 5.853.000 spettatori (27,3% di share), mentre ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 ha raccolto 2.981.000 spettatori (13,9% di share). Ottimo risultato anche per ‘8 e 1/2’ di Lilli Gruber su La7, che ha raggiunto 2.242.000 spettatori e il 10,4% di share. Oltre ai successi di Augias e Gruber, La7 celebra anche gli ascolti di Enrico Mentana: il Tg delle 20 ha ottenuto il 9,6% di share e la maratona elettorale per le elezioni in Emilia Romagna e Umbria ha raggiunto l’8% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)