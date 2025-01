Ascolti tv, vince ‘La vita è bella’. Ottimo esordio per Stefano De Martino su Rai2

(Adnkronos) – ‘La vita è bella’ vince il prime time. Il film di Roberto Benigni ha conquistato 2.645.000 spettatori e il 15,2% di share, seguito da Rai1 con ‘Blackout 2 – Le Verità Nascoste’ che ha raggiunto 2.582.000 spettatori e il 14.7% di share. Ottimo debutto stagionale per ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai2 con Stefano De Martino che ha segnato 2.263.000 spettatori e il 14.2% di share. Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Le Iene’ con 1.188.000 spettatori (8,3% share) mentre La7 con il programma di Gianni Floris ‘DiMartedì’ ha intrattenuto 1.556.000 spettatori (9,2% share). A seguire: Rai 3 con ‘Zack, cane eroe’ (693.000 spettatori, 3.5% share); Rete 4 con ‘E’ Sempre Cartabianca’ (656.000 spettatori, 4,5% share); TV8 con ‘Un Natale da Favola’ (326.000 spettatori, 1,7% share) e Nove con ‘Little Big Italy’ (288.000 spettatori, 1,9% share). In access prime time Rai1 domina con ‘Affari Tuoi’ con 6.469.000 spettatori (29.8% share) mentre Canale5 con ‘Striscia la Notizia’ ha raccolto 2.973.000 spettatori (13,7% share). Nel daytime pomeriggio si segnalano gli ottimi risultati di ‘BellaMa’. Il programma quotidiano, condotto da Pierluigi Diaco su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ha raggiunto il 7,7% di share nella prima parte e l’8,1% di share nella seconda. Il picco è stato del 9.5%. La media di stagione di ‘BellaMa’’ si attesta al 6,7%, più 1.1 % di share rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, posizionando Rai2, nella fascia 15.30-17, come terza rete nazionale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)