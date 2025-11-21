11.5 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Asti, caso sospetto di febbre emorragica: analisi allo Spallanzani

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un 81enne di Asti è stato ricoverato oggi, venerdì 21 novembre, all’ospedale Cardinal Massaia per sospetto caso di febbre emorragica di Marburg. Si è recato al pronto soccorso, perché presentava “febbre e sintomi gastrointestinali”, e lì ai medici ha detto di “essere tornato da un viaggio in Etiopia e di aver visitato un’area del Paese africano in cui sono stati segnalati focolai di febbre emorragica”. 

 

Gli esami del sangue sono stati inviati all’Inmi Spallanzani di Roma per la verifica della diagnosi di sospetta febbre emorragica di Marburg. Nel caso di conferma della diagnosi “il paziente verrà trasferito in una struttura con le misure di sicurezza idonee”, conclude l’azienda sanitaria. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.5 ° C
12.4 °
10.5 °
62 %
0.9kmh
40 %
Ven
11 °
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1622)ultimora (1527)sport (51)demografica (44)attualità (34)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati