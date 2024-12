Atalanta-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Impegno casalingo per l’Atalanta. Al Gewiss Stadium la Dea ospita l’Empoli nella 17esima giornata di Serie A. Gasperini guida la classifica al primo posto con 37 punti, a due lunghezze di vantaggio dall’Inter seconda, ma con una partita da recuperare. L’Empoli invece è decima in classifica a quota 19. Il match tra Atalanta ed Empoli è in programma oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa Atalanta-Empoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.