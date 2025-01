Atalanta-Sturm Graz 5-0, la Dea vola in Champions

(Adnkronos) –

Una brillante Atalanta ritrova la vittoria in Champions League e si impone nettamente 5-0 a Bergamo contro gli austriaci dello Sturm Graz. Grazie a questo successo la squadra di Gasperini si porta momentaneamente al terzo posto della classifica della fase a campionato della nuova Champions con 14 punti in attesa che si giochino le altre sfide. Lo Sturm Graz resta al 30esimo posto con appena 3 punti in classifica e ormai eliminato dalla competizione. Il primo tempo è dominato per lunghi tratti dall’Atalanta, che rischia però di andare sotto all’11’, quando Camara scappa a Kolasinac ma davanti a Carnesecchi non trova la porta. Poi la squadra di Gasperini si sveglia e al 12′ passa in vantaggio: errore in uscita di Aiwu regala il pallone a Samardzic che allarga per Zappacosta che a suo volta scarica all’indietro per Retegui, che deve soltanto spingere in porta il pallone per la rete dell’1-0. I nerazzurri poi continuano a premere, e sfiorano il raddoppio prima con De Ketelaere, poi con Zappacosta e infine ancora con Retegui ma senza trovare la via del gol. Ad inizio ripresa Gasperini cambia e inserisce Lookman per Retegui e Cuadrado per Palestra. I bergamaschi sfiorano il raddoppio al 47′ quando Lookman appoggia per l’inserimento in corsa di Kolasinac che conclude ma Scherpen si allunga e mette in corner. Al 50′ arriva il gol per i nerazzurri grazie a Samardzic che imbuca per Lookman, che controlla e serve De Ketelaere per il 2-0, ma il Var annulla per fuorigioco di Lookman. Gli austriaci non riescono più a tenere le avanzate dell’Atalanta e al 57′ Scherpen respinge con i piedi una conclusione di Lookman e salva i suoi. Il raddoppio è però nell’aria e arriva al 58′ grazie al neo entrato Pasalić che ribadisce in rete da due passi il cross teso di Cuadrado, per il 2-0. La formazione di casa continua a spingere e al 63′ cala il tris: corner a uscire di Cuadrado, che pesca Hien in mezzo all’area con l’ex Verona che arpiona il pallone e lo tocca vicino per De Ketelaere che di punta beffa tutti e fa 3-0. Lo Sturm Graz non riesce ad uscire dalla sua area e al 72′ Lookman spreca la palla del 4-0. Il nigeriano controlla e, a tu per tu con Scherpen, spara alto con il sinistro. Al 74′ Pasalic fa filtrare un pallone in verticale per l’inserimento di Brescianini da poco entrato anche lui che controlla e calcia con il sinistro, ma perde un tempo di gioco e consente ad Aiwu di fermarlo in scivolata. All’80’ altro gol annullato per l’Atalanta: Ederson verticalizza per Zappacosta, che si gira e incrocia la conclusione con il sinistro battendo Scherpan, ma anche in questo caso la rete viene annullata per fuorigioco del numero 77. Lo Sturm Graz si fa rivedere all’85’ con Zvonarek che controlla e calcia sul primo palo ma Carnesecchi fa buona guardia e respinge con il corpo. Il poker l’Atalanta lo cala al 90′ con Lookman che di testa da due passi ribadisce in rete in perfetto cross di De Ketelaere. La squadra di Gasperini non si ferma e Brescianini al 94′ trova la manita per il 5-0 finale, il trionfo nerazzurro e la certezza della qualificazione almeno ai playoff. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)