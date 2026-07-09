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Attentato a Ranucci, il giornalista: “Non rinnego l’amicizia con Lavitola, in Parlamento tanti massoni”

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(Adnkronos) – “Non mi pento del rapporto di amicizia” con Valter Lavitola e “mi sembra che nel Parlamento ci sono tanti iscritti alla massoneria”. Lo ha dichiarato il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato dall’inviato di Esperia Alessandro Beccalossi a margine di una tappa del suo tour teatrale a Villafranca Veronese. 

 

Rispondendo alle domande sul rapporto con Lavitola, Ranucci ha rivendicato l’amicizia personale, distinguendola dalla collaborazione professionale: “Io non ho collaborato con nessuno…”. Interpellato sull’attendibilità giornalistica dell’ex faccendiere, ha quindi aggiunto che Lavitola è “un po’ una scatola nera del Paese, siamo qui per questo”. 

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