Mondiali, Ronaldo: “Portogallo sempre”

(Adnkronos) – ‘Portogallo sempre’, come didascalia ad una sua foto con la maglia della nazionale lusitana. Così su Instagram Cristiano Ronaldo nel suo primo post dopo l’eliminazione dal mondiale agli ottavi di finale contro la Spagna.

In patria si sono moltiplicate le critiche nei confronti del 5 volte pallone d’oro. A 41 anni, il capitano è finito nel mirino di tifosi e media, che ritengono sia arrivato il momento di chiudere il suo ciclo in nazionale, accusandolo di aver rallentato il gioco offensivo della squadra. Anche le scelte del ct Roberto Martínez, che lo ha lasciato in campo per tutta la partita, sono state contestate, alimentando il dibattito sul futuro della nazionale portoghese, che ripartirà da Jorge Jesus come ct, e del suo simbolo più rappresentativo.

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