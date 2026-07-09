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Roma, Onorato ad AdnTalks: “Aspettiamo Oasis e Harry Styles, via ai lavori per stadio Stella Polare a Ostia”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Roma aspetta sia gli Oasis che Harry Styles. Lo dice Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, all’Adnkronos, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario. “Io non posso dire nulla” sulla band di Manchester. “Immaginate quanto sia complesso aggiudicarsi un’iniziativa di questo livello, sarebbe un fenomeno globale ed epocale per la nostra città. Posso dire che al momento ho mantenuto tutti gli impegni”. “Gli Oasis di loro policy fanno gli stadi, tranne nel loro Paese, quindi se dovessi scommettere un euro punterei più sull’Olimpico che su Tor Vergata. Comunque l’importante, qualora ci fosse la possibilità, è che vengano a Roma, poi possono suonare dove meglio credono loro”, sottolinea.  

Qauanto a Harry Styles “abita praticamente a Roma da tre anni, io penso di averlo stalkerizzato” abbastanza. “Penso di sapere ormai anche i suoi usi e costumi. Detto questo, stiamo combattendo per portarlo a Roma, è una partita aperta. Vediamo…siamo bravini”, afferma Onorato. 

 

“Con Daniele De Rossi abbiamo scritto una pagina enorme, quella dell’Ostia Mare, che è andata in Serie C ed è stata protagonista di una rinascita sportiva. A Roma non esiste un impianto sportivo autorizzato per la Serie C, c’è solo l’Olimpico… Nei prossimi giorni iniziamo i lavori per uno stadio per la Serie C a Ostia, lo stadio Stella Polare che sarà fatto dal comune di Roma in un impianto pubblico”, sottolinea l’assessore. 

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