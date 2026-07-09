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Onorato ad AdnTalks: “Campo largo va allargato, Progetto Civico ci sarà per primarie”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Pd, Movimento 5 stelle e Avs sono senza dubbio le forze politiche che hanno condotto una opposizione molto dura e puntuale a Meloni, rappresentano l’ossatura di questa coalizione. Basta quest’alleanza per battere Meloni? No e lo sanno anche loro… Ci sta che facciano delle iniziative politiche, io credo che a settembre serva che quella foto sia allargata, non solo di volti e protagonismi, ma anche di contenuti”. Così all’Adnkronos Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario. Quanto alle primarie, “Progetto Civico cisarà”. 

“Io se fossi in Parlamento farei una battaglia per le preferenze. Io credo che Meloni e il centrodestra siano in grande crisi sulla legge elettorale che vogliono. Se Fratelli d’Italia presenterà un emendamento la legge elettorale rischia di saltare perché Lega e Forza Italia non le vogliono. Se fossi in Parlamento direi al centrosinistra di lasciare al centrodestra un’assunzione di responsabilità su quello che vogliono fare, poi sulle preferenze è una battaglia oggettiva, i cittadini devono scegliere deputati e senatori”, ha affermato Onorato. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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