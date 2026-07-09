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Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Irene Pivetti e annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni dell’ex presidente della Camera per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il legale di Pivetti, Filippo Cocco, contattato dall’Adnkronos, si dice “molto soddisfatto” del risultato.  

Il processo, legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che secondo l’accusa sarebbero servite per nascondere un’evasione fiscale, tornerà ora davanti a una diversa sezione della Corte d’appello a Milano, dove Pivetti era stata condannata in primo grado nel settembre del 2024 a 4 anni. Sentenza confermata in appello lo scorso dicembre. 

Ai giudici della seconda sezione penale della Cassazione la procura generale aveva chiesto di confermare la condanna. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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