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Milano, spento incendio a deposito Bartolini. Vigili del fuoco: “Nessun ferito”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
È stato spento il vasto incendio che ieri sera è divampato al deposito Brt di Milano Bovisa. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte in via Don Minzoni a Milano. Grazie al “tempestivo e massiccio intervento”, gli operatori – viene fatto sapere dalla Direzione regionale Lombardia dei vigili del fuoco – hanno “circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici, che non è stata coinvolta”.  

L’azione delle squadre, con il supporto del personale antincendio dell’azienda, ha permesso anche di mettere al sicuro trenta rimorchi che si trovavano all’interno dell’area logistica. I vigili del fuoco ribadiscono che “nessuna persona è rimasta coinvolta” nel vasto incendio e rassicurano sul fatto che “al momento la situazione è sotto controllo”. Sul posto sono ancora al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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