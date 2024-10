Attentato Ankara, raid Turchia in Iraq e Siria: distrutti 32 obiettivi Pkk

(Adnkronos) – Dopo l’attacco di ieri nei pressi di Ankara, la Turchia ha confermato che nelle scorse ore raid hanno colpito obiettivi legati al Pkk nel nord dell’Iraq e in Siria. “Sono stati colpiti e distrutti 32 obiettivi appartenenti ai terroristi”, hanno reso noto dal ministero della Difesa. Secondo le Forze democratiche siriane (Fds, a guida curda e sostenute dagli Usa), almeno 12 i civili rimasti uccisi e 25 i feriti in “una nuova ondata di attacchi effettuati nelle scorse ore sul nord e sull’est della Siria”. Tra le persone uccise, riferiscono, ci sono due minori. I raid arrivano dopo l’attacco di ieri nei pressi della capitale che ha fatto almeno cinque morti e 22 feriti all’ingresso della sede delle Turkish Aerospace Industries. L’attacco non è stato sinora rivendicato ma il governo lo ha attribuito al Partito curdo dei lavoratori. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)