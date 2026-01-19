Australian Open 2026, Arnaldi eliminato: i risultati

8.3 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi eliminato al primo turno degli Australian Open 2026. L’azzurro, oggi 19 gennaio, è stato sconfitto dal russo Andrei Rublev, testa di serie numero 13, che si è imposto agevolmente per 6-5, 6-2, 6-3 in 1h52’. Spicca il k.o. del canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 7, che all’inizio del quarto set si è ritirato contro il portoghese Nuno Borges. 

Tra le altre teste di serie, avanti l’australiano Alex De Minaur (numero 6) che ha piegato in 3 set lo statunitense McDonald, e il russo Daniil Medvedev (numero 11), che non ha perso nemmeno un set contro l’olandese De Jong. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

