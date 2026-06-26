Re Carlo dà il bentornato a Harry in Uk, William su tutte le furie

(Adnkronos) – “Non riesce proprio a contenere la rabbia e il risentimento che prova per i Sussex, e il fatto che suo padre gli stenda il tappeto rosso e lo tratti come un figliol prodigo è il suo peggior incubo immaginabile”. Lo dice sul suo sito ‘The Royalist’ l’autore di libri sulla famiglia reale Tom Sykes, secondo cui sarebbe forte il dissenso di William per il prossimo incontro fra Re Carlo e Harry, quando a luglio il secondogenito del sovrano tornerà nel Regno Unito assieme alla moglie Meghan e ai figli per presentare i prossimi Invictus Games. Per l’esperto reale, una manifestazione del malumore dell’erede al trono si è avuta già quando ha evitato il pranzo annuale di famiglia che ha fatto seguito alla parata del Trooping the Colour a Buckingham Palace e ora minaccia di evitare del tutto qualsiasi evento a Sandringham, la tenuta dove i reali si riuniscono per celebrazioni come il Natale.

Secondo Closer, la decisione del sovrano di incontrare Harry, Meghan e i figli Archie e Lilibet ha gettato nel caos l’intera Famiglia Reale, mentre la tensione tra Carlo e William potrebbe avere un effetto devastante sulla monarchia nel suo complesso. “Questa situazione – ha spiegato un fonte al magazine – covava sotto la cenere da quella che sembra un’eternità, e nessuno dei due cede di un millimetro. E naturalmente, c’è la chiara consapevolezza che le cose peggioreranno di molto una volta che i Sussex arriveranno in città. William è fuori di sé da quando ha ricevuto la notizia. Dire che è sconvolto e si sente minacciato è un eufemismo colossale. Più ci pensa, più si arrabbia”.

“Il principe William ha minacciato di boicottare Sandringham e ha disertato un importante incontro di famiglia con suo padre lo scorso fine settimana, disgustato dall’apprendere dell’imminente e trionfale ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito al braccio del principe Harry”, ha aggiunto Sykes. Tuttavia, la fonte afferma che tali azioni audaci e pubbliche non sono state accolte bene da Re Carlo, il quale considera l’atteggiamento del figlio nei confronti della sua decisione di accogliere Harry e Meghan “immaturo” e “fuori luogo”, mentre William vede la situazione in modo molto diverso. “In pratica sta dicendo a suo padre ‘o io o Harry’, ma sembra che la cosa gli si stia ritorcendo contro”. Dal punto di vista di Carlo, nessuno gli dirà cosa fare, men che meno suo figlio. Trova l’atteggiamento di William immaturo, ostruzionistico e totalmente fuori luogo. Questo lo preoccupa, perché teme che suo figlio non abbia il temperamento adatto per essere re, il che, ovviamente, non fa che infastidire l’erede al trono”.

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