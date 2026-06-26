34.7 C
Firenze
venerdì 26 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, Iran-Egitto a Seattle nel giorno del Pride: sì a bandiere arcobaleno

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
I Mondiali si colorano d’arcobaleno nel giorno del match tra Iran e Egitto. Oggi, venerdì 26 giugno, nel mese mondiale del Pride, la comunità LGBTQ+ sfilerà per le strade di Seattle, sede della sfida tra la selezione asiatica e quella africana. Sugli spalti, nonostante l’opposizione delle due federazioni, saranno ammesse bandiere arcobaleno. 

La Fifa ha ‘battezzato’ la partita in programma al Lumen Field di stasera 26 giugno (alle 23 locali, le 5 del mattino del 27 giugno in Italia) come il ‘Pride match’. Il sorteggio, però, ha voluto che a giocare questa partita fossero due Paesi in cui l’omossesualità è considerata un reato: in Iran è punibile perfino con la pena di morte. 

Già in seguito al sorteggio dei gironi – che si è svolto lo scorso 5 dicembre a Washington – entrambe le federazioni calcistiche avevano protestato. In particolare, la Federazione calcistica egiziana aveva evidenziato come l’iniziativa legata al Pride fosse in netto contrasto “con i nostri valori culturali e religiosi”. 

Dopo le contestazioni delle due Federazioni, la Fifa ha confermato che le bandiere arcobaleno saranno ammesse dentro lo stadio di Seattle: “La Coppa del Mondo è un evento inclusivo che accoglie persone di ogni provenienza”, la posizione della federcalcio internazionale.  

Allo stesso tempo, la Fifa ha sottolineato come le celebrazioni del Pride vengano organizzate dal comitato locale di Seattle e non dalla Federazione. Anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si era esposto a riguardo, dichiarando che sebbene gli eventi del Pride coincidessero con la partita, “ciò non ha nulla a che vedere con la partita in sé”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
34.7 ° C
35.6 °
33.2 °
34 %
1.3kmh
12 %
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1927)ultimora (1142)Video Adnkronos (444)sport (85)salute (78)lavoro (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati