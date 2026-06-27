37.3 C
Firenze
sabato 27 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, stanotte Argentina-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Argentina di Lionel Messi chiude il gruppo J dei Mondiali affrontando oggi, alle 4 della notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, la Giordania ultima del girone e già matematicamente eliminata. Il sette volte pallone d’oro dovrebbe essere risparmiato dal ct Scaloni e partire dalla panchina. Le due nazionali si affrontano al Dallas Stadium di Arlington in Texas. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Argentina e Giordania in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Giordania, in campo stanotte alle 4: 

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Medina, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Almada; G. Simeone, Lautaro Martínez, Alvarez. Ct: Lionel Scaloni.  

GIORDANIA 4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abualnadi; Al-Rawabdeh, Ayed, Sadeh, Al-Taamari; Al- Taamari, Olwan. Ct: Jamal Sellami.  

 

La partita dei Mondiali 2026 tra Argentina e Giordania sarà visibile in diretta su Dazn e sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.3 ° C
38.5 °
35.9 °
30 %
1.8kmh
0 %
Sab
39 °
Dom
39 °
Lun
41 °
Mar
39 °
Mer
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2072)ultimora (1225)Video Adnkronos (483)sport (86)salute (79)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati