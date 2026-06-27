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Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sono ore di apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso da oggi pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche proseguono senza sosta. La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme. E sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le ricerche con sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua dal comando provinciale di Viterbo. 

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella – hanno da poco festeggiato 50 anni di matrimonio – con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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