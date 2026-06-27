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Strage di Ustica, Palazzo Chigi: “Governo si opporrà a richiesta di archiviazione”

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(Adnkronos) – “Il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Ustica. L’udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. 

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