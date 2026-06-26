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Tech, Masoero (Siemens Italia): “Serve IA sicura e affidabile”

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(Adnkronos) – “Siamo nel pieno di una vera e propria transizione: l’intelligenza artificiale sta entrando nel mondo fisico e diventa una forza capace di governare impianti industriali, reti energetiche e infrastrutture. Per questo deve essere sicura e affidabile. L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è integrarla fin dall’inizio di ogni processo, dalla progettazione fino alla gestione operativa”. Così Floriano Masoero, ceo di Siemens Italia, intervenendo alla terza edizione dei Siemens Tech Talks a Milano dal titolo ‘Where Real meets Digital’. 

“L’intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione senza precedenti per velocità di diffusione: se il vapore impiegò circa sessant’anni e Internet quindici per affermarsi, per l’AI si stima un percorso di appena sette anni, metà dei quali sono già trascorsi. È una trasformazione che sta già producendo effetti concreti” ha spiegato il ceo di Siemens sottolineando come questa evoluzione sia già una realtà in numerosi contesti industriali. “Oggi aziende come Pirelli e Ferrari utilizzano l’intelligenza artificiale nello sviluppo dei prodotti e nelle attività di fabbrica – ha detto – riuscendo a ridurre i tempi di progettazione e a migliorare l’efficienza produttiva, dimostrando come il connubio tra digitale e mondo fisico sia ormai parte integrante dell’industria”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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