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Lady Pickpocket denunciata per diffamazione, ha chiamato ‘ladri’ due passeggeri

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Monica Poli, nota in tutta Italia come Lady Pickpocket, è stata denunciata per diffamazione. L’uomo che ha sporto denuncia è un meccanico di Vicenza che, tuttavia, nulla c’entra con i borseggi che si compiono a Venezia e che l’attuale consigliera comunale ex Lega, ora nel gruppo misto, denuncia da anni sui social. Ne danno notizia la Nuova Venezia e il Gazzettino.  

Il meccanico, e con lui anche una seconda persona del tutto estranea, si sarebbero infatti riconosciuti in un video che Lady Pickpocket ha girato a una fermata del tram a Mestre mentre urla ‘ladri’ anche all’indirizzo dei due, facendo pensare che siano loro due i borseggiatori nel mirino. Il video, girando sui social e facendo decine di migliaia di visualizzazioni, è capitato anche negli smartphone dei due estranei che hanno deciso di denunciarla.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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