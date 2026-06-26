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Mondiali, oggi Norvegia-Francia e Senegal-Iraq – Diretta

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(Adnkronos) – Giornata decisiva per le sorti del gruppo I ai Mondiali 2026. Norvegia e Francia, già qualificate ai sedicesimi di finale, si affrontano oggi, venerdì 26 giugno, al Gillette Stadium di Foxborough per stabilire la prima classificata del girone. Entrambe le nazionali hanno vinto le prime due partite del gruppo contro Senegal e Iraq, che si affronteranno al Bmo Field di Toronto. Entrambe le nazionali, reduci da due sconfitte nelle prime due partite, hanno un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa nel torneo. Si gioca alle 21.
 

La partita tra Francia e Norvegia sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn, mentre Senegal-Iraq sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. 

La vincente di Francia-Norvegia affronterà la Svezia ai sedicesimi. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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