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Mondiali, Belgio travolge Nuova Zelanda 5-1 e vince girone. Iran 1-1 con Egitto

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il Belgio si qualifica da primo del girone G ai sedicesimi dei Mondiali 2026, secondo posto storico per l’Egitto. Sono questi i verdetti che arrivano oggi, sabato 27 giugno, dalla rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, dove i Diavoli Rossi hanno battuto per 5-1 la Nuova Zelanda nell’ultima giornata della fase a gironi, mentre la Nazionale iraniana ha pareggiato 1-1 con l’Iran, che chiude terzo in classifica ed è vicino all’eliminazione. 

A trascinare il Belgio la doppietta di Trossard, a segno al 28′ e al 50′, e i gol di De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers. Nel mezzo la rete della bandiera di Just. La partita che ha regalato la qualificazione all’Egitto invece è stata decisa dai gol di Saber al 5′ e Razaeian al 14′. 

Il gruppo G si chiude quindi con il Belgio primo con 5 punti in classifica, che si qualifica ai sedicesimi di finale insieme all’Egitto, secondo a quota 4. Terzo a 3 l’Iran, che difficilmente rientrerà però tra le migliori otto terze. Ultima infine, ed eliminata dal torneo, la Nuova Zelanda a 1. 

 

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