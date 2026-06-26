28.3 C
Firenze
sabato 27 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Weekend torrido, caldo estremo non dà tregua: oggi 18 città in rosso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il caldo estremo non dà tregua all’Italia che erntra in un weekend torrido, con allerta massima in 18 città sia oggi sabato 27 giugno che domani, domenica 28.  

Stando all’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, la giornata di picco sarà domenica: oltre ai 18 capoluoghi bollino rosso (livello 3, indice di “condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche), si contano anche 6 città in arancione (livello 2, segno di “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”).  

Dei 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza, oggi e domani saranno in rosso Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Sabato saranno in arancione 4 città (Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo), alle quali si aggiungeranno domenica Cagliari e Trieste.  

Su tutte le altre bollino giallo (livello 1, di pre-allerta), con nessun bollino verde (rischio 0). Per le 18 città in rosso nel weekend l’allerta è massima anche oggi, venerdì 26 giugno, con tutti gli altri capoluoghi gialli.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.3 ° C
28.4 °
26.5 °
27 %
1.6kmh
0 %
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
39 °
Mer
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1984)ultimora (1164)Video Adnkronos (458)sport (85)salute (77)lavoro (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati