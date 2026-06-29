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Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Tuoni, fulmini e pioggia. Dopo giorni umidità opprimente, su Milano è arrivato il tanto atteso acquazzone, segnando una tregua dall’ondata di afa. La pioggia rappresenta un sollievo per molti cittadini provati dalle alte temperature, ma cresce la preoccupazione per la possibile violenza dei fenomeni temporaleschi. In alcune parti della città si segnala bufera con vento forte.  

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali, valida dalle 16 fino alla mezzanotte di oggi. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e a limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi più intense del maltempo. 

Secondo quanto apprende Adnkronos, la zona più colpita è stata la cintura compresa tra i Navigli e piazzale Lodi. I vigili del fuoco, sempre a quanto si apprende, hanno già effettuato una quindicina di interventi e stanno completando altrettanti interventi ancora in fase di smaltimento. 

Le operazioni hanno riguardato soprattutto alberi caduti, piante pericolanti, dissesti statici e alcune cantine allagate. Non si registrano feriti. La situazione è nel frattempo tornata alla normalità. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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