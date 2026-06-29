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Mondiali, oggi sedicesimi Germania-Paraguay – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, la Germania affronta il Paraguay a Boston per un posto agli ottavi del torneo. In caso di passaggio del turno dei tedeschi, favoriti, c’è all’orizzonte una sfida di lusso con la Francia (impegnata domani contro la Svezia) al turno successivo. Calcio d’inizio alle 22:30.  

Dove vedere la partita? Germania- Paraguay sarà trasmessa su Dazn e Rai 1. Gara disponibile anche in streaming sull’app di Dazn e su Rai Play. 

 

In giornata, ha passato il turno anche il Brasile: i verdeoro hanno battuto 2-1 il Giappone ai sedicesimi e affronteranno ora una tra Norvegia e Costa d’Avorio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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