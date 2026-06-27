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Formula 1, oggi qualifiche Gp Austria: orario e dove vederle

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 27 giugno, il Mondiale riparte con le qualifiche del Gran Premio dell’Austria – in diretta tv e streaming – con la gara che è in programma domenica 28. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari, di Lewis Hamilton nel Gp di Barcellona, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti Andea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. Ecco orario qualifiche e dove vederle in tv e streaming.  

Le qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1 inizieranno oggi, sabato 27 giugno, alle 16. Alle 12:30 è invece prevista la terza sessione di libere. 

Le qualifiche del Gp d’Austria saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213), ma anche su TV8 (in differita, alle 18:30). Appuntamento disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW Tv e TV8.it. 

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