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Norvegia-Francia, Maignan para rigore a Strand Larsen e ‘salva’ i Bleus: cos’è successo ai Mondiali

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(Adnkronos) – Succede di tutto durante Norvegia-Francia, partita del gruppo I dei Mondiali 2026 di oggi, venerdì 26 giugno. A inizio secondo tempo, con i Bleus avanti per 3-1, i norvegesi hanno la grande chance per accorciare le distanze su calcio di rigore. Al 47′, Theo Hernandez atterra Bobb in area di rigore, in maniera molto ingenua, e l’arbitro Michael Oliver concede il tiro dagli undici metri senza nemmeno pensarci.
 

Sul dischetto va così Strand Larsen, che sceglie l’angolo alla destra di Maignan. Il portiere del Milan resta però in piedi fino alla fine e battezza l’angolo giusto, neutralizzando la conclusione con un grande intervento. Una parata con cui si conferma, ancora una volta, uno specialista quando si tratta di penalty.  

 

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