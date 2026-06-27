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Mondiali, oggi Panama-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’Inghilterra torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta Panama nella terza giornata del gruppo L della Coppa del Mondo. Partita decisiva per gli inglesi, primi a quattro punti, che dovranno staccare il pass per i sedicesimi dopo il pareggio nella seconda gara contro il Ghana. Dall’altra parte, gli americani hanno perso entrambe le partite giocate. Si giocherà in serata anche l’altra partita del gruppo tra Croazia e Ghana. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Panama-Inghilterra, in campo alle 23 ora italiana:  

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Waterman, Cordoba, Andrade, Blackman; Martinez, Harvey, Barcenas, Rodriguez; Londono. All. Thomas Christiansen 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Chalobah, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. All. Thomas Tuchel 

 

Panama-Inghilterra sarà visibile su Rai 1 e su Dazn, ma anche in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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