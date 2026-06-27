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Ucraina, Zelensky: “Missili contro la fabbrica di armi in Russia”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – L’Ucraina colpisce la fabbrica di missili di Volgograd, in Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky conferma in un post su X l’attacco. “Missili FP-5 Flamingo hanno colpito con successo la notte scorsa l’impianto Titan-Barrikady a Volgograd. Si tratta di un importante complesso industriale dove il nemico produce sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate, inclusi componenti per sistemi di lancio missilistico utilizzati negli attacchi contro il nostro popolo. Agli attacchi è seguito un incendio all’interno dell’impianto. Ringrazio i soldati delle nostre Forze di Difesa per la loro precisione”, scrive. 

“Tutto ciò che rafforza l’Ucraina contribuisce ad avvicinare la pace”, aggiunge. “Questa settimana, 15 delle nostre regioni sono state colpite da attacchi russi. Si sono verificati attacchi quasi quotidiani a Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv e Sumy. I russi stanno utilizzando vari tipi di armi per colpire persone, edifici residenziali e le nostre infrastrutture civili. Purtroppo, quasi ogni giorno si registrano vittime a causa di questo terrorismo. E la minaccia di questi attacchi russi rimane costante. Solo nel corso dell’ultima settimana, si sono registrati circa 1.400 droni d’attacco, quasi 1.500 bombe aeree guidate e 19 missili di vario tipo, inclusi missili balistici”. 

“Rafforzare la difesa aerea – principalmente la protezione antibalistica – ampliare la cooperazione nell’ambito dell’Accordo sui droni e aumentare la pressione sull’aggressore sono priorità fondamentali. Le sanzioni contro la Russia e i suoi alleati per questa guerra devono essere applicate dove saranno più efficaci. Abbiamo bisogno di misure forti e rapide che costringano la Russia a muoversi verso la fine di questa guerra. Tutto ciò che rafforza l’Ucraina contribuisce ad avvicinare la pace. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando”, conclude. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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